Alberto Laplaine Guimarães, secretário-geral da Câmara de Lisboa.
Alberto Laplaine Guimarães, secretário-geral da Câmara de Lisboa.Gustavo Bom /Arquivo DN
Política

Secretário-geral da Câmara de Lisboa fica em liberdade, mas suspenso de funções

Laplaine Guimarães e os outros três detidos por suspeitas de crimes económicos em contratos de iluminações de Natal conhecerão mais medidas de coação nesta terça-feira, no âmbito da Operação Lúmen.
Leonardo Ralha
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Alexandra Leitão
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