Rui Tavares faz um balanço de crescimento no Livre e aponta metas de ter representatividade no Parlamento via círculos de Aveiro, Faro, Leiria, Santarém e Braga.
Rui Tavares faz um balanço de crescimento no Livre e aponta metas de ter representatividade no Parlamento via círculos de Aveiro, Faro, Leiria, Santarém e Braga.Paulo Spranger
Política

Rui Tavares: "Dizer que somos muleta do Partido Socialista é usar retórica de direita"

Num balanço aos anos de mandato do Livre, coporta-voz diz não haver “coligações permanentes” e que partido quer ter representação em “Faro, Leiria, Santarém, Aveiro e Braga.”
Frederico Bártolo
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