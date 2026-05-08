Rui Tavares concedeu uma entrevista ao Diário de Notícias no Parlamento
Rui Tavares concedeu uma entrevista ao Diário de Notícias no ParlamentoPaulo Spranger
Política

Rui Tavares ao DN: "Luís Montenegro tem usado ministros como para-raios"

Em entrevista, co-porta-voz do Livre vê esta segunda legislatura da AD como bem pior do que a primeira: "Este Governo não chega sequer para a nota sete (de zero a 20)". E assume "a defesa da Constituição" como prioridade.
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