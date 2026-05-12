José João Abrantes (ao centro) é um dos 11 juízes conselheiros que estão em funções.
José João Abrantes (ao centro) é um dos 11 juízes conselheiros que estão em funções.Foto: Leonardo Negrão
Política

Renúncia de juiz presidente acelera eleição do Tribunal Constitucional

José João Abrantes sai antes do final do mandato, elevando para quatro o número juízes eleitos pelos deputados. PS pode indicar um nome e Ventura critica “caprichos e jogadas de bastidores”.
Leonardo Ralha
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