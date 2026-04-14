Sobre a Regionalização, Jorge Pinto descreve a assembleia cidadã proposta como “uma maneira de alargar o âmbito legislativo antes de passar a referendo”.
Sobre a Regionalização, Jorge Pinto descreve a assembleia cidadã proposta como “uma maneira de alargar o âmbito legislativo antes de passar a referendo”.Foto: Leonardo Negrão/Global Imagens
Política

Regionalização. Livre propõe assembleia cidadã

A regionalização, para o Livre, poderá ter uma fase intermédia, disse ao DN o deputado Jorge Pinto, sugerindo que se deverá ouvir cidadãos “antes de passar a referendo”.
Vítor Moita Cordeiro
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