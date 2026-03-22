Paulo Núncio e João Almeida são os deputados do grupo parlamentar do CDS-PP.
Paulo Núncio e João Almeida são os deputados do grupo parlamentar do CDS-PP.Leonardo Negrão
Política

Reforma laboral, combate à corrupção e natalidade nas jornadas parlamentares do CDS-PP

Centristas vão debater temas que esperam concretizar em iniciativas legislativas. Na senda daquelas que têm conseguido fazer aprovar, mesmo que a esquerda diga que estão a competir com o Chega.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Irão
Venezuela
CDS-PP
Paulo Núncio
João Almeida
Armindo Monteiro
Anticorrupção
Assunção Cristas
Jornadas Parlamentares CDS
edição impressa
Rogério Alves
Pedro Brinca

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt