Montenegro afirmou que foi o “voluntarismo e o imediatismo populista do Partido Socialista que trouxe a fatura da troika a Portugal”.
Montenegro afirmou que foi o “voluntarismo e o imediatismo populista do Partido Socialista que trouxe a fatura da troika a Portugal”.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

PTRR. Oposição acusa Montenegro de “fraude política” e “insensibilidade”

O plano do Governo de resposta às pessoas afetadas pelas tempestades de janeiro foi esta quarta-feira apresentado por Luís Montenegro como “virtuoso”, mas não convenceu os partidos.
Vítor Moita Cordeiro
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