Luís Montenegro fez a apresentação no exterior do Pavilhão de Portugal.
Luís Montenegro fez a apresentação no exterior do Pavilhão de Portugal.Reinaldo Rodrigues
Política

PTRR: Depois das tempestades, vêm 22,6 mil milhões de euros e um seguro obrigatório

Primeiro-ministro defendeu projeto de transformação que parte da reconstrução após os fenómenos extremos para tornar o país mais preparado. Donos de imóveis serão obrigados a acautelar risco sísmico.
Leonardo Ralha
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