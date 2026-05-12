Alexandra Leitão esclarece que foi ao programa da RTP Grande Debate na qualidade de professora universitária.
Alexandra Leitão esclarece que foi ao programa da RTP Grande Debate na qualidade de professora universitária.Foto: Gerardo Santos
Política

PSD quer ouvir RTP por suportar despesas a Alexandra Leitão que serão pagas também a deputado do PSD

PSD e Chega levam à AR dois pedidos para que o Conselho de Administração da RTP seja ouvido. O primeiro é sobre meios para “a deslocação de uma titular de cargo político” ao Porto.
Vítor Moita Cordeiro
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