PSD afasta novos adiamentos para eleições dos órgãos externos do parlamento

O líder parlamentar do PSD disse esta quinta-feira, 19 de março, que as eleições dos órgãos externos do parlamento vão acontecer na nova data que for definida para esse efeito, afastando novos adiamentos e apelando a “que se volte ao recato” nas negociações.“Eu tenho a certeza absoluta que na altura em que sejam marcadas novas eleições para os órgãos externos, elas vão acontecer”, disse Hugo Soares aos jornalistas, na Assembleia da República, à saída de uma reunião da bancada do PSD, após ser questionado sobre as negociações para a eleição dos órgãos externos do parlamento.O social-democrata lamentou que “se esteja a falar demasiado na praça pública sobre um tema que merece recato” e apelou a que “se volte ao recato”.Questionado sobre se isto significa que não voltará a haver adiamentos, Hugo Soares repetiu os apelos e reiterou que há “uma decisão”: “No dia em que o senhor presidente da Assembleia da República, na conferência de líderes, estabelecer o prazo e a data para a entrega de listas, vai haver listas”.Na segunda-feira, o PS justificou o seu pedido para mais um adiamento das eleições para os órgãos externos do parlamento por ainda não ter sido “encontrada uma solução adequada” para o Tribunal Constitucional, defendendo a “representatividade de todos os grupos políticos”.O grupo parlamentar socialista explica que pediu, na segunda-feira, ao Presidente da Assembleia da República que a data das eleições dos órgãos externos “fosse novamente discutida e agendada na próxima Conferência de Líderes”.O prazo limite para apresentação de candidaturas para os órgãos externos do parlamento, entre os quais o Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça, terminava na segunda-feira e as eleições estavam marcadas para 01 de abril..Aguiar-Branco apela a maturidade política para eleição de órgãos externos da AR.Juízes do Constitucional. Ventura desafia Montenegro a aproveitar maioria de direita