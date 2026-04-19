PS elege novo secretariado com 90% e aponta a “oposição responsável”

O PS elegeu o novo Secretariado Nacional com 90% dos votos e a Comissão Política Nacional com 88%, considerando o presidente socialista que é possível continuar a “fazer oposição sem dizer sempre não e sem recorrer à gritaria”. As eleições ocorreram esta domingo, 19 de abril.O presidente do PS, Carlos César, anunciou aos jornalistas os resultados das eleições para os órgãos que decorreram, de forma eletrónica, durante a Comissão Nacional do PS. Foi a primeira depois do congresso de consagração de José Luís Carneiro como secretário-geral do PS.A lista do Secretariado Nacional do PS, órgão de direção mais restrito, foi eleita com 90,05% dos votos, 190 a favor, 11 contra e dez brancos. Já a Comissão Política Nacional foi escolhida com 87,68%, 185 na lista apresentada e 26 brancos.“Esta Comissão Nacional foi importante, tanto num plano interno como num plano externo. No plano interno, porque permitiu a reinstalação de todos os órgãos do partido, na decorrência do último Congresso Nacional”, disse Carlos César.Para o presidente do PS, os resultados das eleições para estes órgãos “exprimem, por um lado, a unidade forte que hoje tipifica a vida no Partido Socialista, sem prejuízo da diversidade que nos acompanha há precisamente 53 anos, e também a vitalidade que estes órgãos podem ter”, tendo em conta a “renovação impressiva que todos eles apresentam”.“O Partido Socialista está, assim, em condições de prosseguir com coragem aquilo que tem procurado manifestar junto dos portugueses, e que é que é possível fazer oposição sem dizer sempre não e sem recorrer à gritaria. É possível ser uma boa oposição e ser reconhecido pelos portugueses como um partido capaz de fazer propostas, capaz de dizer como não deve ser feito, mas também como deve ser feito”, defendeu..Carlos César confirma presidência do PS e lembra ao partido: "O poder é exercido por empréstimo dos eleitores".Carlos César confirma presidência do PS e lembra ao partido: "O poder é exercido por empréstimo dos eleitores"