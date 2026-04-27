Provedoria de Justiça está sem titular desde que Maria Lúcia Amaral foi para o Governo, há quase um ano.
Provedoria de Justiça está sem titular desde que Maria Lúcia Amaral foi para o Governo, há quase um ano.Reinaldo Rodrigues
Política

PS diz que não convidou ninguém, mas Justiça deverá ter provedora

Tiago Antunes renunciou à segunda votação e os socialistas precisam de um nome capaz de ser aprovado por dois terços dos deputados. Sucessora de Maria Lúcia Amaral deve ser mais jovem e com energia.
Leonardo Ralha
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