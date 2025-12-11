PS compara Leitão Amaro a ministro da propaganda do Iraque durante Guerra do Golfo

Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar do PS, considerou que esta quinta-feira, 11 de dezembro, representa “uma grande derrota do Governo” devido à adesão à greve geral e comparou o ministro da Presidência António Leitão Amaro, que a classificou como “inexpressiva”, a um “ministro da propaganda do Iraque na guerra do Golfo”."O senhor ministro não vive neste país, não percebeu o que está a acontecer", afirmou.O socialista repetiu a ideia de que este pacote laboral proposto pelo Governo é um “retrocesso” e pediu ao Executivo que volte atrás, desejando que este apresente “uma proposta de lei completamente diferente daquela que existe atualmente”.Eurico Brilhante Dias recordou "os progressos que fizemos" ao nível da legislação laboral durante o Governo PS no que toca à "conciliação entre vida familiar e profissional" ou às trabalhadoras domésticas e questionou: "Vamos pôr em causa direitos fundamentais?. "Não pode ser”, defendeu.Para Eurico Brilhante Dias não há dúvidas de que os portugueses “estão a dizer não a este pacote laboral”..Leitão Amaro fala em "adesão inexpressiva". "A esmagadora maioria do país está a trabalhar"