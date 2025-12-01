Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro é secretário-geral desde julho.
Rita Chantre/Global Imagens
Política

PS à beira dos 100 mil militantes e sem fechar a porta a dissidentes

Maus resultados nas Legislativas não afetaram evolução. Mais 6500 pessoas em menos de dois anos dão confiança interna. Quem governar com ideais socialistas poderá, caso a caso, vir a regressar.
Frederico Bártolo
