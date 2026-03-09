‘Professor’ Seguro recebido por três centenas na antiga faculdade

Depois de conversar com jovens de Penamacor em Belém, António José Seguro deslocou-se ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a faculdade em que lecionou, da qual já se desvinculou ao assumir funções. Lá, foi acolhido por três centenas de jovens que, já depois de as aulas acabarem, por ali ficaram para receber Seguro. “Olha o Professor, o senhor professor! Viva, viva, Seguro! Viva o professor”, gritou uma dezena de jovens, com o cântico ensaiado, recebendo com proximidade e cumprimentos o antigo professor. “Já não nos veremos tantas vezes no refeitório”, ironizou Seguro, quando recebido pela direção do ISCPS.Seguro foi depois encaminhado para uma sala na faculdade, de modo a sentar-se ao lado de cinco dezenas de jovens e responder a algumas perguntas durante 40 minutos. A maioria destes não pertencia ao ISCSP, eram já trabalhadores em várias áreas diversas, acrescentando contributos em muitos temas. Inicialmente, Daniel Fonseca questionou o futuro dos jovens no contexto de ameaça à paz europeia, colocando, de forma direta, se o serviço militar obrigatória retornaria a Portugal a breve prazo. A perspetiva relativamente à habitação foi a queixa seguinte e encabeçada por uma professora de 1.º ciclo, deslocada vinda do Algarve. Maria Silva lembrou a importância da defesa da escola pública, mas também o relevo de haver uma política de atração à carreira docente e às ajudas na habitação para quem se desloca para lecionar nas áreas metropolitanas principais. .Seguro foi desafiado a transformar a linha do SNS 24 numa mínima triagem, que funcionasse prever necessidades de futuro nos cuidados preventivos, um mecanismo nacional para testar novas soluções na Saúde e comissões de inovação para os doentes. Ouviu ainda lamentos de alunos de que o alto custo de vida e necessidade de emigração conduz a uma “subida do extremismo nos jovens, relevada, posteriormente, por vários alunos, mencionando a importância de um debate sobre o “salvamento da democracia.” O novo Presidente da República foi desafiado a incluir no Conselho de Estado um elemento abaixo dos 35 anos para reforçar a atenção dos jovens. Carlos Ferreira, a residir em Amesterdão, privilegiou um pedido quanto ao apoio às artes, lembrando a música clássica e a exportação de talentos, mas a falta de investimento e estratégia económica para as artes. Disse mesmo que as empresas privadas poderiam ser parceiras ativas e que as CCDR pudessem contribuir para uma valorização do espírito regional. O salto na Educação durante os anos 80 e 90 foi lembrado, mas também se destacou currículos desatualizados de professores, falta de investimento na formação e investimento em infraestruturas base. Seguro não respondeu individualmente. Antes, com pressa de homenagear Marcelo Rebelo de Sousa, pediu cópia dos textos escritos, convidou os jovens para voltarem ao seu contacto, vincando o relevo de "recolher contributos para as ideias e opiniões". "Quero a visão sobre o vosso país, identificar soluções na habitação, para a competitividade, quero a vossa visão do país", vincou Seguro. Deixou claro que quer "formular de uma forma mais estratégica, com tradução na Casa Civil, as condições de um progresso para os jovens." Disse, por exemplo, que a introdução da inteligência artificial muda a relação dos políticos com a sociedade" e essa deve ser "discutida."À saída, Seguro rumou ao Palácio da Ajuda, a meros cinco minutos, sem comentar o fim das negociações entre Governo e UGT..Seguro toma posse e terá passistas no aconselhamento económico.António José Seguro promete "estancar frenesim eleitoral" e garante tratar "todos os partidos de forma igual"