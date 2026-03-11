Luís Montenegro encerrou as Jornadas Parlamentares do PSD, que decorreram em Caminha.
Luís Montenegro encerrou as Jornadas Parlamentares do PSD, que decorreram em Caminha.Hugo Delgado / Lusa
Política

Primeiro-ministro deixa críticas a quem tem “reformismo de boca”

Luís Montenegro encerrou Jornadas Parlamentares do PSD com referências a Passos Coelho e à competição entre Chega e PS junto do Governo. E anunciou regresso às negociações pela reforma da lei laboral.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
