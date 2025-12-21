Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mário Soares teve o melhor resultado de sempre, tanto em número de votos como em percentagem, nas presidenciais de 1991. Por outro lado, nunca houve um Presidente da República escolhido por tão poucos portugueses quanto Cavaco Silva, aquando da reeleição, em 2011.
Mário Soares teve o melhor resultado de sempre, tanto em número de votos como em percentagem, nas presidenciais de 1991. Por outro lado, nunca houve um Presidente da República escolhido por tão poucos portugueses quanto Cavaco Silva, aquando da reeleição, em 2011.
Política

Primeira volta das presidenciais deve ter vencedor menos votado de sempre, mas acima do milhão

Ausência de um favorito destacado nas sondagens torna possível que quem ficar em primeiro tenha um terço dos votos de Mário Soares em 1991. Embora se admita uma maior concentração até 18 de janeiro.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
André Ventura
Cavaco Silva
Marques Mendes
Mário Soares
Presidenciais 2016
edição impressa
Eleições presidenciais 2016
Gouveia e Melo
segunda volta
Presidenciais 2026
Eleições presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt