Leonardo Negrão
José Pedro Aguiar-Branco chegou a desejar um "bloco de partos" que fizesse nascer consensos para eleger os órgãos externos.
Política

“Pressão amigável” de Belém ajuda a haver consenso no Constitucional

Eleição de órgãos externos será a 16 de abril, na véspera do Conselho de Estado que Seguro agendou horas antes da conferência de líderes. Pode haver maioria de dois terços mesmo que PS fique de fora.
Leonardo Ralha
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