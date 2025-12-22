Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Presidente da República promulga o Orçamento do Estado para 2026

Marcelo Rebelo de Sousa considera que OE 2026 "dá um passo para se concentrar no essencial e reduzir o casuísmo".
Carlos Nogueira
Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira, 22 de dezembro, no site oficial da Presidência ter promulgado o Orçamento do Estado para 2026.

O Presidente da República destacou na nota publicada "a contribuição do Parlamento para a estabilidade financeira interna e externa, o sentido institucional e a compreensão da conjuntura internacional".

O chefe de Estado diz ainda que o OE 2026, "apesar de manter disposições avulsas, nomeadamente em domínios relacionados com o uso de fundos europeus, dá um passo para se concentrar no essencial e reduzir o casuísmo".

