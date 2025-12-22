Presidente da República promulga o Orçamento do Estado para 2026

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira, 22 de dezembro, no site oficial da Presidência ter promulgado o Orçamento do Estado para 2026.O Presidente da República destacou na nota publicada "a contribuição do Parlamento para a estabilidade financeira interna e externa, o sentido institucional e a compreensão da conjuntura internacional".O chefe de Estado diz ainda que o OE 2026, "apesar de manter disposições avulsas, nomeadamente em domínios relacionados com o uso de fundos europeus, dá um passo para se concentrar no essencial e reduzir o casuísmo"..As medidas do OE 2026 que vão mexer com o bolso dos portugueses.OE2026: Mais de 160 alterações, das portagens às propinas, com PS a liderar na oposição\n