Presidente da República "passou a noite muito bem" e poderá ter alta esta quarta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "passou a noite muito bem", depois de ter sido operado, na segunda-feira, 1 de dezembro, a uma “hérnia encarcerada”, disse esta terça-feira (2) a presidente do conselho de administração do Hospital de São João, no Porto, Maria João Baptista, dando conta que, se tudo continuar a correr bem, "poderá ter alta amanhã"."Agora de manhã conversou connosco. Está bem disposto, está a evoluir favoravelmente, de resto como era expectável. Está a decorrer um pós-operatório de uma forma tranquila, adequada", adiantou a responsável pela unidade hospitalar.Neste primeiro dia de pós-operatório, "temos de perceber que nesta fase é importante o Presidente da República levantar-se, alimentar-se e percebermos como está", explicou Maria João Baptista. "Estando tudo bem, fará alguns exames que sejam necessários, nomeadamente algumas análises, que são as habituais, e não há, em principio, estando tudo bem, grande exames a serem efetuados", disse. "É expectável que o senhor Presidente fique cá hoje e acreditamos que possa ter alta a curto prazo. Hoje ficará cá. Se estiver a correr tudo como tem estado a correr e se estiver tudo bem, acreditamos que poderá ter alta amanhã", afirmou a presidente do conselho de administração do Hospital de São João.Marcelo Rebelo de Sousa, de 76 anos, está "perfeitamente tranquilo", tendo já recebido a "visita das pessoas da Casa Civil, da presidência".De acordo com Maria João Baptista, o que é habitual neste tipo de cirurgia "é que haja um período de repouso que seja de duas, três ou quatro semanas, é variável de acordo com aquilo que são as características da pessoa". O repouso pode ser mais ou menos rigoroso, tendo em conta a evolução clínica, referiu. "Esperamos que, estando tudo bem, hoje à tarde o Presidente possa ter visitas", acrescentou. Na noite de segunda-feira, o chefe de Estado foi operado a uma “hérnia encarcerada”. A cirurgia "correu bem, não houve complicações" segundo disse a presidente do conselho de administração do Hospital de São João no Porto, após a cirurgia, que demorou cerca de uma hora. "Foi uma cirurgia atempada e foi importante ter sido agora", detalhou.Elisabete Barbosa, diretora clínica e a cirurgiã que acompanhou a intervenção disse que, agora, Marcelo Rebelo de Sousa "vai ter de repousar". "Vai ter de "reduzir um pouco a sua atividade" mesmo depois da recuperação.O chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, afirmou que o Presidente da República mantém-se em funções, não havendo necessidade de ser substituído nos seus deveres constitucionais pelo presidente da Assembleia da República.Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se mal quando regressava de Amarante, onde se deslocou para as cerimónias fúnebres do empresário António Mota, antigo presidente da Mota-Engil, que morreu neste domingo.Segundo uma nota publicada no site da Presidencia da República, os médicos do Chefe de Estado entenderam que, antes da viagem de regresso a Lisboa, seria melhor fazer exames médicos.Na declaração à imprensa, na noite de segunda-feira, Maria João Baptista explicou que a decisão de se proceder a uma cirurgia teve em conta o historial clínico de Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que tinha sido "submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento".Explicou que uma hérnia "corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que uma parte do intestino passe através dos tecidos", comprometendo "a capacidade de irrigar os tecidos".Em 2021, recorde-se, Marcelo Rebelo de Sousa, foi operado a duas hérnias inguinais, no hospital das Forças Armadas, em Lisboa. Antes, em dezembro de 2028, foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Em atualização.Marcelo "acordado e bem disposto" após cirurgia que "correu bem"