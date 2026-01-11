Presidenciais: Urnas abriram às 8h00 para 218 mil eleitores votarem em antecipação

Marisa Matias votou este domingo em antecipação para as Presidenciais de 2026 defendendo que numas eleições muito fragmentadas que deverão levar a uma segunda volta pela segunda vez em democracia, os eleitores não devem pensar no voto útil. "Numa eleição tão fragmentada, não há nenhuma razão para as pessoas fazerem sacrifício dos votos. Têm que votar convictamente, votar com gosto, votar em quem acreditam", disse a antiga eurodeputada do Bloco de Esquerda, que também já foi candidata à Presidência da República, em 2016 e 2021."Nunca tivemos uma eleições tão fragmentadas como estas serão muito provavelmente, a não ser que houvesse uma surpresa gigantesca", admitiu, acrescentando que "estão muito fragmentadas, mas estão ainda mais fragmentadas à direita do que à esquerda. Na esquerda creio que o voto está mais estabilizado e é um espaço mais reduzido".Marisa Matias considera que "neste contexto, e dos perigos que vivemos para a nossa vida em conjunto, em que está a grassar tanta raiva, tanto ódio, tantos ataques, às pessoas, aos trabalhadores, a imigrantes, é importante que se mantenham todas as vozes, e sobretudo, as vozes de quem defende um país em que somos todos, mas realmente todos iguais, em que lutamos em conjunto por um futuro comum e não o que tem sido muito esta campanha, de ataques individuais e pouco daquilo que têm sido os problemas das pessoas, do custo de vida, acesso à habitação, da saúde".E defende que o trabalho da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins, "está à vista de todos". "Não há dúvidas em relação à sua personalidade, não há dúvidas em relação à sua trajetória política, a conflitos de interesses, é a Catarina e tem lutado sempre por uma sociedade e um país muito mais justo e muito mais solidário e acho que é a única candidata em que temos as garantias de como é que vai ser".