Presidenciais. Urnas abrem este domingo às 8h00 para 218 mil eleitores votarem em antecipação

Este domingo, 11 de janeiro, as urnas para a eleição do próximo Presidente da República abrem às 8 horas para quem solicitou voto antecipado em mobilidade. Até às 19 horas, os cerca de 218 mil eleitores que realizaram esse pedido podem exercer o seu direito de voto no município previamente escolhido.Cada município do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira têm de disponibilizar pelo menos um mesa de voto.De acordo com os dados enviados à Lusa pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) inscreveram-se, até às 23:59 de quinta-feira, 218.481 eleitores na modalidade de voto antecipado em mobilidade. Os distritos com maior número de inscritos são Lisboa (67.168), Porto (35.016), Setúbal (18.276), Braga (11.882), Aveiro (11.368) e Coimbra (11.003).Na impossibilidade de votar antecipadamente em mobilidade, apesar de pedido, o eleitor pode exercer o seu voto no dia da eleição, 18 de janeiro, na secção onde se encontra recenseado.Os doentes internados e os presos votaram, entre 5 e 8 de janeiro, para as presidenciais, como estabelecido nas regras de voto antecipado. Segundo a SGMAI, estavam inscritos para votar antecipadamente 684 doentes e 2762 reclusos.As eleições presidenciais de 18 de janeiro são as mais disputadas de sempre. Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), João Cotrim de Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira são os candidatos. .Imprensa. Limitações na consulta de rendimentos de candidatos a PR e atraso na compra de ambulâncias para INEM. Caso nenhum candidato tenha maioria absoluta, realiza-se uma segunda volta a 8 de fevereiro, à qual só podem concorrer os dois mais votados.O vencedor das eleições irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o mandato em março. ."É inaceitável vivermos num país, no ano de 2026, em que morrem pessoas por falta de socorro", diz Seguro .Marques Mendes calçou luvas de boxe num dia em que recebeu muitos golpes