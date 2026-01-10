Imprensa. Limitações na consulta de rendimentos de candidatos a PR e atraso na compra de ambulâncias para INEM

Apesar de todos os 11 candidatos à Presidência da República terem cumprido a obrigação legal de entregar ao Tribunal Constitucional e à Entidade para a Transparência (EpT) as declarações de rendimentos e património, apenas três estão disponíveis para consulta pública, avança este sábado, 10 de janeiro, o jornal Público.A limitação deve-se a um regulamento da EpT que mantém as declarações no estado “não publicadas” durante 30 dias após a submissão, período destinado a eventuais correções. Como alguns candidatos entregaram os documentos recentemente, as respetivas declarações só poderão ser consultadas após as eleições de 18 de janeiro. Atualmente, apenas as declarações de António Filipe, João Cotrim Figueiredo e Manuel João Vieira estão acessíveis, por terem sido submetidas há mais de um mês.Já o Correio da Manhã dá destaque ao processo de compra de ambulâncias para o INEM. O Governo liderado por Luís Montenegro adiou a compra das ambulâncias e reduziu o número de viaturas a adquirir face ao plano definido pelo anterior Executivo de António Costa, avança o diário. Em novembro de 2023, o Governo socialista tinha aprovado a aquisição de 312 ambulâncias, com a entrega das primeiras unidades prevista para 2024. No entanto, o atual Governo reprogramou a decisão, adiando a compra para 2025 e reduzindo o total para 275 viaturas, menos 37 do que o inicialmente previsto.A manchete do Jornal de Notícias vai para o alerta dos diretores de escolas e as associações de professores na sequência da proposta de alteração ao Orçamento do Estado que torna obrigatório que sejam professores especialistas a dar as aulas de Educação Física no 1º ciclo. Avisam que a maioria dos estabelecimentos não tem pavilhões nem material adequado. A proposta de alteração ao OE, aprovada na especialidade, apanhou de surpresa Executivo e escolas, sublinha o JN. .Taça de Portugal: o sorteio completo da terceira eliminatória, já com os grandes em prova