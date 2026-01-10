Presidenciais. Rui Rio critica adversários de Gouveia e Melo desde o comentador ao candidato do "tanto faz"

Rui Rio criticou este sábado, 10 de janeiro, os adversários de Gouveia e Melo na corrida a Belém, considerando que o melhor Presidente da República não é quem tem jeito para comentador, o mais populista ou o candidato do “tanto faz”.Numa intervenção num almoço de apoio a Gouveia e Melo em Famalicão, no distrito do Porto, sem se referir a nomes, o ex-presidente do PSD visou André Ventura, João Cotrim de Figueiredo, Luís Marques Mendes e António José Seguro.Para o mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo, o melhor chefe de Estado não é aquele que consegue falar mais tempo sem dizer nada: “Aqueles que conseguem falar mais tempo sem dizer nada são excelentes para fazer discurso em casamentos, batizados ou despedidas de solteiro”, gracejou.E prosseguiu: “Mas o melhor Presidente da República também não é aquele que grita as tiradas mais populistas. Porque o Presidente da República não pode ser um populista, tem de ser um homem sério e um homem responsável. Também não é aquele que faz aumentar as audiências televisivas, porque o Palácio de Belém ainda não é a Casa dos Segredos”.Rui Rio criticou ainda os candidatos do “tanto faz”, que “tanto faz estarem no Parlamento Europeu como estarem na Presidência da República” ou tanto concorrerem a primeiro-ministro como a Presidente da República, criticando, ainda, os que fazem aumentar as audiências.“Os que fazem aumentar as audiências podem ser bons para uma carreira de comentador político ou desportivo até, mas não é seguramente para o Presidente da República, que tem de ser sóbrio, tem de ser coerente e tem de ser respeitado”, sublinhou.Para Rui Rio, Gouveia e Melo é o único candidato que tem a coragem e a independência de levar a cabo reformas no país, nomeadamente, nas áreas da saúde e da justiça..Seguro contra um "cata-vento" na Presidência. Gouveia e Melo critica candidatos "miss mundo".Presidenciais. Urnas abrem amanhã às 8 horas para 218 mil eleitores votarem em antecipação