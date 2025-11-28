Presidenciais. Gouveia e Melo e Ventura favoritos para chegar à segunda volta, aponta sondagem

A mais recente sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC coloca André Ventura e Henrique Gouveia e Melo na frente da corrida às presidenciais de 2026. Os dois candidatos surgem empatados com 18 por cento de intenção direta de voto, antes da distribuição de indecisos, e destacam-se como os nomes mais bem posicionados para chegar à segunda volta. Luís Marques Mendes aparece logo atrás, com 16 por cento, mas dentro da margem de erro, o que o deixa tecnicamente empatado com ambos.Quando é feita a distribuição dos 22 por cento de indecisos, o almirante sobe para 26 por cento, Ventura para 25 e Marques Mendes para 23. O estudo indica ainda que António José Seguro fica longe do pódio, com apenas 10 por cento (14 por cento após imputação de indecisos). O candidato mostra perda de apoio sobretudo para Gouveia e Melo, que tem crescido de forma mais expressiva entre eleitores de esquerda. João Cotrim de Figueiredo não ultrapassa os 3 por cento na intenção direta, enquanto António Filipe, Catarina Martins, Jorge Pinto e os restantes candidatos surgem com valores residuais.A sondagem também testou cenários de segunda volta: em nenhum deles André Ventura conseguiria ser eleito, enquanto Gouveia e Melo venceria todos os confrontos diretos. Marques Mendes é o único a aproximar-se , chegando aos 31 por cento num duelo com o almirante, que alcança 35 por cento nesse cenário. O estudo ICS/ISCTE, com trabalho de campo da GfK Metris, baseia-se em 807 entrevistas presenciais realizadas antes dos debates televisivos, que arrancaram a 17 de novembro..Debates presidenciais arrancam, mas "grande massa dos eleitores está desligada"