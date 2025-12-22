Gouveia e Melo acusa Marques Mendes de "lóbis", social-democrata diz que almirante "não trouxe nada de novo"

Gouveia e Melo questionou Marques Mendes quanto a uma possível demissão de Luís Montenegro se fosse arguido. "O senhor defendeu sempre as posições do atual Presidente da República que mais instabilidade criou no país [Marcelo Rebelo de Sousa]. Disse, como presidente do PSD, que não queria candidatos arguidos. Se o primeiro-ministro for arguido o que vai fazer? Vai demiti-lo? Vai dissolver a Assembleia?", indagou."Não respondo a cenários. O Primeiro-ministro acaba de ser ilibado da Spinumviva", respondeu Marques Mendes."Diga como reagiria. Eu disse. Não por princípio, mas em circunstâncias especiais. O senhor demitiu Carmona Rodrigues, fez com que o PSD perdesse a Câmara de Lisboa", instigou o almirante. "Olho para si e não vejo uma pessoa do PSD de Francisco Sá Carneiro. Vejo uma pessoa que protege os ricos. Concorro contra si porque não me revejo em si como Presidente da República", declarou a terminar Gouveia e Melo."Chego ao fim do debate com a convicção de que Gouveia e Melo está desesperado. Anda sempre à persca de apoios partidários. Estas insinuações fazem com que esta pessoa não seja a necessária para o país", terminou Marques Mendes, que classificou o almirante de "desesperado" e de "André Ventura" três vezes..Gouveia e Melo diz ter "independência da lógica político-partidária." "Servi o Estado unidivisível. As lógicas partidárias, importantes, na Assembleia não devem passar para as Presidenciais. Depois, é preciso escolherem entre quem serviu o país 45 anos ou entre quem é facilitador nos negócios."Marques Mendes voltou a responder, prezando a estabilidade. "Não sou menos sério do que o senhor. Não sou lobista, não sou facilitador. Há 20 anos tomei decisões difíceis e afastei candidatos autárquicos. Um deles apoia este senhor [Isaltino Morais]. Sou um profundo defensor da estabilidade, Gouveia e Melo da instabilidade. Em Braga, Gouveia e Melo disse que demitiria Passos Coelho por não cumprir uma promessa eleitoral. Este exemplo seria implicar um segundo resgate", atacou..Gouveia e Melo, pegando no argumento da experiência política, atacou Marques Mendes. "Disse que a Lei da Nacionalidade não tinha qualquer problema, mas não passou e foi para o Tribunal Constitucional. Para quem tem uma experiência política destas, falhou. Acho ridículo colocar um jovem como Conselheiro de Estado. Sobre a experiência de fazer coisas não se mete comigo", atalhou, ripostando quando Marques Mendes o acusou de "ziguezagues" na Defesa. "Fui o primeiro militar a escrever publicamente que havia problemas de subfinanciamento. Os senhores da esfera política defenderam que o orçamento devia manter-se. Agora, vêm todos, porque alguém da NATO diz que eram os 5% de investimento obrigatório, e sou eu a dizer que não é razoável. De forma ingénua, sugerem que o dinheiro vem de um poço e que não afeta o Estado Social", apontou.."António Costa anda há meses para que lhe digam se é arguido. O senhor em dia e meio conseguiu que fosse arquivado", disse, desculpando-se depois: "O sistema, sim, disse-lhe que não havia nada a investigar." Marques Mendes ripostou. "Voltou a fazer uma insinuação gravíssima. Repito que não sou facilitador de negócios. O senhor não é muito popular nas Forças Armadas. Nunca falo disso, porque não tenho provas. Portanto, sou honesto, limpo e não tive um problema de impostos. O senhor está pior do que Ventura, está desesperado, está a ver as sondagens", atacou. "Tem junto de si, quem dirige a sua campanha, um general da politiquice, que foi assessor de José Sócrates", atirou o social-democrata.."Não vai atirar a pedra nem esconder a mão", disse Marques Mendes, pedindo Gouveia e Melo para divulgar negócios que influenciem a política. Os candidatos entraram em trocas de acusações. Marques Mendes reconheceu ser sócio da JMF, mas nega que esta tenha tido influência em vistos gold. "Não tem nada a dizer para o país, especializou-se em dizer mal", criticou Marques Mendes. "O senhor está transformado em André Ventura", repetiu.."O senhor Marques Mendes não está a infringir a lei, mas é um lobista, é um facilitador de lóbis", atirou Gouveia e Melo. "Tem aberto portas. Se quisesse seguir todas as relações de negócios precisava de uma pasta maior do que esta. O senhor tem de mostrar os interesses dos clientes e não pode ser refém. É falta de independência. Posso dizer que se for para a Presidência vou com toda a liberdade porque só recebi os ordenados das Forças Armadas", vincou..Luís Marques Mendes elogiou Gouveia e Melo para depois atacar a postura do almirante na Política. "Ganhei estima pessoal por Gouveia e Melo pelo plano de vacinação, teve trabalho exemplar e país deve-lhe muito. Fui dos que mais o elogiei no espaço público. Agora, Gouveia e Melo é completamente diferente. Nos últimos meses, delapidou um capital enorme de prestígio. Era das pessoas mais credíveis em Portugal. Não trouxe nada de novo à política, veio com a velha política de insinuações. Não tem experiência governativa, mas a personalidade agora é esta, com insinuações permanentes", detalhou.Depois precisou em relação aos negócios. "Angola Desk não tem história, é organização de reflexão interna na Abreu e Associados. Entrou por aqui porque é o desespero pelas sondagens. Na JMF, já expliquei, não fui ouvido e não teve influência em vistos gold. O senhor está armado em André Ventura. Houve uma queixa anónima contra mim e o Ministério Público arquivou imediatamente", acusou, detalhando que teve de "trabalhar" para viver: "Não recebi um euro do Estado em 18 anos. Aos 50 anos saí da política, dediquei-me à advocacia e depois à consultoria. Não há qualquer relação entre política e negócios. Fiz o que ninguém fez: divulguei todos os meus clientes. Quanto ao escritório de advocacia, tenho contrato de consultor interna, com componente fixa e variável. Por isso, os rendimentos são variáveis.".Gouveia e Melo trouxe um livro para atacar Marques Mendes, colocando Marques Mendes como "facilitador de negócios." "Mantenho dúvidas. Tem-se tentado vitimizar, mas tem sido vítima é das opacidades. Não se lembrou de ter pertencido a uma firma que esteve ligada aos vistos Gold e Operação Labirinto. Depois, disse que só faturava, com a sua empresa, serviços à SIC e conferências de Imprensa. Recentemente, disse claramente que não tinha qualquer relação com Angola e fazia parte com o Angola Desk. Parece que houve um apagão no site Abreu Associados. Há também um registo irregular feito no PSD. Tem de explicar isso ao país. Patrocina interesses e devia dizer qual a sua profissão. Não é um crime, mas tem de ver com a ética", disse, ao ataque, Gouveia e Melo..Face à queda de Gouveia e Melo nas sondagens, debate com Marques Mendes pode ter importância para os eleitores. Na CNN, Marques Mendes fará defesa à honra após ataques de outros candidatos.