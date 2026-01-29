António José Seguro foi à Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica, depois de na véspera ter ido sozinho a Leiria.
António José Seguro foi à Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica, depois de na véspera ter ido sozinho a Leiria.Paulo Spranger
Política

Presidenciais: Estado de Calamidade entrou na campanha eleitoral a dez dias da segunda volta

André Ventura percorreu as devastadas ruas de Leiria, criticando Luís Montenegro, um dos raros políticos que não apoiam o seu adversário. António José Seguro foi sozinho. E evitou reparos ao Governo.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
André Ventura
António José Seguro
edição impressa
segunda volta
Presidenciais 2026
Presidenciais de 2026
Eleições presidenciais 2026
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt