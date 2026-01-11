Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Filipe durante o comício no âmbito das Eleições Presidenciais 2026, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.
António Filipe durante o comício no âmbito das Eleições Presidenciais 2026, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Presidenciais. Contra o “consenso neoliberal”, António Filipe garante não ter tido “um refluxo”

Num comício em Lisboa, o candidato apoiado pelo PCP dirigiu palavras incisivas contra o pacote laboral, sem evitar lançar farpas a um tema que tem dominado as eleições: a falta de convergência à esquerda. Pelo meio, engasgou-se e recuperou, e fez rir 1500 pessoas.
Publicado a
Loading content, please wait...
Campanha eleitoral
PCP
António Filipe
edição impressa
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt