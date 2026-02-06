André Ventura fez apelo para o adiamento da segunda volta num almoço com autarcas algarvios eleitos pelo Chega.
Política

Presidenciais: Almoço de Ventura teve carne de porco na ementa e eleição adiada na agenda

Candidato aproveitou penúltimo dia de campanha para defender que a ida às urnas deverá passar para 15 de fevereiro, pois “metade do país” não consegue votar. Mas o apelo não encontrou eco no rival.
Leonardo Ralha
