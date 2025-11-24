Presidenciais. Acompanhe o debate entre Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto ao minuto

O Serviço Nacional de Saúde foi o primeiro tema do debate. João Cotrim de Figueiredo falou "de corrupção, de vantagem ilegal, mas das outras que são corrupções morais como as declarações e receitas fraudulentas." Ignorar os problemas é a pior parte que se pode fazer, há má gestão, há ineficiência para consultas e cirurgias", comentou. Criticou a ideia de "convocar estados gerais" e de "tentar diminuir os partidos e oposições com intervencionismo exagerado."Jorge Pinto posiciona-se de forma contrária. "O SNS, com a dimensão que tem, terá alguns problemas. O que está em causa é a mais bela das conquistas da democracia. Fui voluntário em ambulâncias três anos e nunca perguntei se as pessoas tinham dinheiro ou não. Não resolvemos os problemas dizendo que é corrupto nem com propostas de alterações constitucionais. Convocaria estados gerais para mobilizar a população, é insustentável termos estes tempos de espera para consultas. Está referido na Constituição e quero usar esses estados gerais", explica.