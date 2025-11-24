Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidenciais. Acompanhe o debate entre Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto ao minuto

Candidato apoiado pela IL vai discutir ideias com um dos fundadores do partido de esquerda europeia. Economia e Saúde estarão na mira.
Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto debatem na RTP
Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto debatem na RTPD.R.

Corrupção no SNS gera discórdia

O Serviço Nacional de Saúde foi o primeiro tema do debate. João Cotrim de Figueiredo falou "de corrupção, de vantagem ilegal, mas das outras que são corrupções morais como as declarações e receitas fraudulentas." Ignorar os problemas é a pior parte que se pode fazer, há má gestão, há ineficiência para consultas e cirurgias", comentou. Criticou a ideia de "convocar estados gerais" e de "tentar diminuir os partidos e oposições com intervencionismo exagerado."

Jorge Pinto posiciona-se de forma contrária. "O SNS, com a dimensão que tem, terá alguns problemas. O que está em causa é a mais bela das conquistas da democracia. Fui voluntário em ambulâncias três anos e nunca perguntei se as pessoas tinham dinheiro ou não. Não resolvemos os problemas dizendo que é corrupto nem com propostas de alterações constitucionais. Convocaria estados gerais para mobilizar a população, é insustentável termos estes tempos de espera para consultas. Está referido na Constituição e quero usar esses estados gerais", explica.

Cotrim de Figueiredo diz que foi "intimidado a desistir"

Cotrim de Figueiredo esclarece que teve pressões para desistir a favor de Marques Mendes. "Disse o que disse para não existirem pressões para eu desistir a favor de Marques Mendes. Era importante deixarem de haver contactos e de me intimidarem para desistir. Estou satisfeito, objetivo está conseguido", revelou.

Jorge Pinto arranca o debate, vincando que está para ficar

Jorge Pinto nega desistências. "É uma forma diferente de fazer política e falar de temáticas da República, da capacidade de um Presidente. Queremos acelerar a mudança e é preciso saber o que futuros Presidentes quererão saber. A desistência nunca esteve em cima da mesa", declara.

