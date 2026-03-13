Prata Roque falha eleição como delegado para o congresso

Miguel Prata Roque, um dos principais rostos da crítica interna no PS, foi derrotado na eleição de delegados que começou hoje, sexta-feira, 13 de março, soube o DN.O antigo secretário de Estado, a candidatar-se no Lumiar, foi um dos que enfrentou lista de oposição e acabou por perder a eleição na Federação da Área Urbana de Lisboa para integrar o lote de delegados. No caso, Henrique Sá Melo, na lista A pelo Lumiar-Santa Clara, foi o vencedor. Sá Melo foi deputado na Assembleia Municipal de Lisboa.Não deixa de ser notório esse resultado, uma vez que Prata Roque é comentador televisivo e em vários momentos tem pedido rejuvenescimento no partido, criticando a moderação de José Luís Carneiro, apesar de ao DN salientar a "liderança sensata" que o secretário-geral tem tido.Em 2025, Prata Roque tinha perdido a eleição para a Federação de Lisboa do PS, com a eurodeputada socialista Carla Tavares a ganhar com 71%, apesar de Prata Roque triunfar em três concelhias.Agora passam a ser eleitos 627 delegados e subiram de 108 secções para 173 as que não terão representação, ou seja, ficando inativas, incapazes de eleger um delegado por não terem 100 militantes para votar. São mais 65 secções do que no XXIV Congresso, passando a existir uma percentagem de 27,6% de secções sem representação.José Luís Carneiro não tem oposição e será reconduzido como secretário-geral. Pelo que o DN pôde saber, em Lisboa as votações já indicavam votos expressivos de apoio ao atual secretário-geral. Mais resultados serão tornados oficiais nas próximas horas..Miguel Prata Roque: "Não há grande divergência no PS sobre o rumo do país, mas são precisas novas medidas”.Miguel Prata Roque afasta candidatura à liderança do PS