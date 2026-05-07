Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma RamalhoFOTO: TIAGO PETINGA/LUSA
Política

P&R: O que está em causa na reforma da lei laboral do Governo

A proposta terá sempre de passar pelo Parlamento, no entanto, o Presidente da República pediu um acordo prévio entre Governo e parceiros sociais.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Governo
Trabalho
reforma
lei laboral
pacote laboral
Diário de Notícias
www.dn.pt