"Hoje, oficialmente, Portugal reconhece o Estado palestiniano". Paulo Rangel fala em "em via para paz justa"

"Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina". É assim que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, começa a sua declaração sobre o reconhecimento do Estado palestiniano.Recorda que "a declaração de reconhecimento aqui proclamada resulta diretamente de deliberação do Conselho de Ministros", tem o apoio do Presidente da República e dos partidos com assento parlamentar."O reconhecimento do Estado da Palestina corresponde, assim, à concretização de uma linha fundamental, constante e consensual da política externa portuguesa", diz Rangel, que acredita que a solução dos dois Estados é "única via para uma paz justa e duradoura".Segundo o chefe da diplomacia portuguesa, "o efeito útil e o caráter consequente da declaração de reconhecimento está bem patente nos três pilares em que se funda a declaração que saiu da Conferência de Alto Nível e que foi endossada pela Assembleia Geral da ONU a 12 de setembro"."O primeiro pilar são as garantias oferecidas pela Autoridade Palestiniana, aceites de modo inequívoco e liminar, a saber: condenação do terrorismo, realização da reforma institucional, preparação de eleições, assunção da responsabilidade governativa em Gaza, reconhecimento pleno de Israel", explica Rangel. "O segundo pilar assenta no grupo de Estados árabes que ainda não reconheceram Israel e que se dispõem a fazê-lo e a normalizar relações diplomáticas", bem como uma "condenação inédita do Hamas e a aceitação de que não pode ter mais qualquer posição de controlo no Estado Palestiniano, na Faixa de Gaza ou fora dela"."O terceiro pilar vem a ser, por parte dos Estados ocidentais participantes, que ainda não o houvessem feito, a disposição para reconhecer o Estado da Palestina", sublinha o ministro dos Negócios Estrangeiros.