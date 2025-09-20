Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. FOTO: PAULO NOVAIS/LUSA
Marcelo afirma "pleno apoio" ao reconhecimento do Estado da Palestina

Governo "é órgão competente para formalmente tomar a decisão", mas conduziu este processo "em permanente ligação com o Presidente da República, e certamente tomando em consideração as recomendações da Assembleia da República".
Publicado a

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este sábado que a decisão do Governo de reconhecer o Estado da Palestina tem o seu "pleno apoio" e pretende "abrir ainda uma hipótese" à solução de dois Estados.

"Tem o pleno apoio do Presidente da República, que tem sido a posição portuguesa, que é defender a moderação para que essa fórmula [de dois Estados, de Israel e da Palestina] seja possível, e afastar-se dos radicalismos que se opunham a que a fórmula fosse possível", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Nova Iorque, onde chegou hoje para participar na 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU. 

O chefe de Estado referiu que o Governo, que remeteu para domingo a declaração formal de reconhecimento da Palestina, "é órgão competente para formalmente tomar a decisão", mas conduziu este processo "em permanente ligação com o Presidente da República, e certamente tomando em consideração as recomendações da Assembleia da República".

