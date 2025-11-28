Pedro Pimpão é o escolhido para liderar à Associação Nacional de Municípios

O autarca de Pombal, Pedro Pimpão, é o nome escolhido para liderar a candidatura do PSD à presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), confirmou o DN junto de fonte social-democrata.A eleição de Pedro Pimpão, atual presidente dos Autarcas Sociais Democratas, acontecerá no congresso da ANMP, marcado para 13 e 14 de dezembro, em Viana do Castelo. Caso seja eleito como se perspetiva, uma vez que o PSD tem o maior número de presidências de câmara, sucederá no cargo à socialista Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos.Nas autárquicas de dia 12 de outubro, os sociais-democratas conseguiram 136 municípios contra os 128 do PS. Isto dá ao PSD a oportunidade de recuperar a liderança da ANMP, que estava nas mãos do PS desde 2013.Aos 45 anos, Pedro Pimpão cumpre o segundo mandato à frente da Câmara Municipal de Pombal e, atualmente, já integra o Conselho Diretivo da ANMP e é vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.Quando assumir funções como presidente da ANMP, Pedro Pimpão já sabe que, ao contrário do que aconteceu desde 2022, o município do Porto integrará a associação. O regresso a este órgão era um dos desígnios da candidatura do atual autarca e ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. .Isaltino na presidência ANMP? Não, obrigado.Presidente da ANMP diz "que está na altura" de discutir eliminação de mais portagens\n