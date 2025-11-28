Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pedro Pimpão é autarca em Pombal desde 2021.
Pedro Pimpão é autarca em Pombal desde 2021. FOTO: D.R.
Política

Pedro Pimpão é o escolhido para liderar à Associação Nacional de Municípios

Autarca de Pombal encabeça a candidatura do PSD. Sociais-democratas vão recuperar a presidência do órgão, que escapa desde 2013. Eleição acontece em congresso, entre os dias 13 e 14 de dezembro.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a

O autarca de Pombal, Pedro Pimpão, é o nome escolhido para liderar a candidatura do PSD à presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), confirmou o DN junto de fonte social-democrata.

A eleição de Pedro Pimpão, atual presidente dos Autarcas Sociais Democratas, acontecerá no congresso da ANMP, marcado para 13 e 14 de dezembro, em Viana do Castelo. Caso seja eleito como se perspetiva, uma vez que o PSD tem o maior número de presidências de câmara, sucederá no cargo à socialista Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos.

Nas autárquicas de dia 12 de outubro, os sociais-democratas conseguiram 136 municípios contra os 128 do PS. Isto dá ao PSD a oportunidade de recuperar a liderança da ANMP, que estava nas mãos do PS desde 2013.

Aos 45 anos, Pedro Pimpão cumpre o segundo mandato à frente da Câmara Municipal de Pombal e, atualmente, já integra o Conselho Diretivo da ANMP e é vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.

Quando assumir funções como presidente da ANMP, Pedro Pimpão já sabe que, ao contrário do que aconteceu desde 2022, o município do Porto integrará a associação. O regresso a este órgão era um dos desígnios da candidatura do atual autarca e ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

image-fallback
Isaltino na presidência ANMP? Não, obrigado
Pedro Pimpão é autarca em Pombal desde 2021.
Presidente da ANMP diz "que está na altura" de discutir eliminação de mais portagens
PSD
Autárquicas
Autarquias
poder local
Pombal
ANMP

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt