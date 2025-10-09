Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pedro Nuno Santos escolheu Alexandra Leitão para líder parlamentar do PS e candidata à Câmara de Lisboa.
Pedro Nuno Santos escolheu Alexandra Leitão para líder parlamentar do PS e candidata à Câmara de Lisboa.Gerardo Santos
Política

Pedro Nuno Santos diz que eleitorado de esquerda "não iria perdoar ao PCP" se Carlos Moedas for reeleito

Antigo secretário-geral do PS diz que "não há alternativa ao voto" em Alexandra Leitão, cabeça de lista da coligação Viver Lisboa. Apesar de garantir ter "muito respeito" pelo PCP e por João Ferreira.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

O antigo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, fez um apelo ao voto útil na coligação Viver Lisboa, encabeçada pela socialista Alexandra Leitão, dirigindo-se diretamente a quem pensa votar no comunista João Ferreira. "O eleitorado de esquerda de Lisboa não iria perdoar ao PCP", defendeu, numa publicação partilhada nas redes sociais, referindo-se à possibilidade de esses votos contribuírem para a reeleição de Carlos Moedas.

"Ao PCP foi proposto trabalho conjunto na definição do programa eleitoral para a cidade. Há uma recomposição social em curso na capital e ⁠esta é, talvez, a última oportunidade que temos de travar a saída forçada de tantos filhos de Lisboa. O pior que poderia acontecer ao PCP era a coligação Viver Lisboa perder, para Moedas, por menos votos que os que o PCP e João Ferreira terão", escreveu Pedro Nuno Santos.

Para o antigo líder socialista, que se afastou da liderança depois da derrota nas legislativas de 18 de maio, "como toda a gente já percebeu, a vitória de Alexandra Leitão e da coligação Viver Lisboa é possível, se não dispersarmos o voto". E, apesar de garantir ter "muito respeito pelo PCP e pelo João Ferreira", recorda que nas eleições autárquicas torna-se presidente da Câmara de Lisboa quem tiver mais votos.

Quanto ao mandato de Carlos Moedas, Pedro Nuno Santos diz que o social-democrata "foi um mau presidente", que "não resolveu nenhum dos problemas que herdou e agravou vários", sendo "consensual que a cidade está hoje mais suja, mais intransitável e que o acesso à habitação ficou ainda mais difícil".

Pelo contrário, o ex-secretário-geral do PS diz que a sua antiga líder parlamentar "revelou sempre competência e capacidade de trabalho", sendo como professora, secretária de Estado ou ministra. E acrescenta que a "mulher inteligente, qualificada e com o coração no sítio certo" terá força e vontade para resolver os problemas da cidade e "não se refugirá [sic] nunca nem na propaganda, nem na mentira, como faz o atual presidente".

Pedro Nuno Santos escolheu Alexandra Leitão para líder parlamentar do PS e candidata à Câmara de Lisboa.
Alexandra Leitão: "As pessoas querem mudar. Sentem que Lisboa está num caminho de descuido e degradação"
Pedro Nuno Santos
Alexandra Leitão
Carlos Moedas
Câmara de Lisboa
Eleições autárquicas de 2025
João Ferreira

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt