Pedro Nuno Santos diz que eleitorado de esquerda "não iria perdoar ao PCP" se Carlos Moedas for reeleito

O antigo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, fez um apelo ao voto útil na coligação Viver Lisboa, encabeçada pela socialista Alexandra Leitão, dirigindo-se diretamente a quem pensa votar no comunista João Ferreira. "O eleitorado de esquerda de Lisboa não iria perdoar ao PCP", defendeu, numa publicação partilhada nas redes sociais, referindo-se à possibilidade de esses votos contribuírem para a reeleição de Carlos Moedas. "Ao PCP foi proposto trabalho conjunto na definição do programa eleitoral para a cidade. Há uma recomposição social em curso na capital e esta é, talvez, a última oportunidade que temos de travar a saída forçada de tantos filhos de Lisboa. O pior que poderia acontecer ao PCP era a coligação Viver Lisboa perder, para Moedas, por menos votos que os que o PCP e João Ferreira terão", escreveu Pedro Nuno Santos..Para o antigo líder socialista, que se afastou da liderança depois da derrota nas legislativas de 18 de maio, "como toda a gente já percebeu, a vitória de Alexandra Leitão e da coligação Viver Lisboa é possível, se não dispersarmos o voto". E, apesar de garantir ter "muito respeito pelo PCP e pelo João Ferreira", recorda que nas eleições autárquicas torna-se presidente da Câmara de Lisboa quem tiver mais votos.Quanto ao mandato de Carlos Moedas, Pedro Nuno Santos diz que o social-democrata "foi um mau presidente", que "não resolveu nenhum dos problemas que herdou e agravou vários", sendo "consensual que a cidade está hoje mais suja, mais intransitável e que o acesso à habitação ficou ainda mais difícil".Pelo contrário, o ex-secretário-geral do PS diz que a sua antiga líder parlamentar "revelou sempre competência e capacidade de trabalho", sendo como professora, secretária de Estado ou ministra. E acrescenta que a "mulher inteligente, qualificada e com o coração no sítio certo" terá força e vontade para resolver os problemas da cidade e "não se refugirá [sic] nunca nem na propaganda, nem na mentira, como faz o atual presidente"..Alexandra Leitão: "As pessoas querem mudar. Sentem que Lisboa está num caminho de descuido e degradação"