Pedro Duarte apresenta plano de reforço de segurança no Porto no 1.º trimestre do ano

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, revelou esta sexta-feira, 21 de novembro, que vai apresentar no “primeiro trimestre de 2026” um plano para reforçar a segurança e a “tranquilidade pública” na cidade."Eu tenho este projeto na minha cabeça de, no primeiro trimestre de 2026, apresentar um plano de reforço da segurança e da tranquilidade pública na cidade do Porto. E, portanto, estamos a trabalhar agora do ponto de vista da execução, de um ponto de vista mais técnico, nas soluções que vamos poder apresentar para esse plano", avançou Pedro Duarte.O presidente da autarquia falava a propósito de uma reunião que teve, esta semana, com a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, sobre a qual revelou que o Governo mostrou “uma grande abertura” para conversar sobre várias possíveis soluções, incluindo a possibilidade de aumentar o número de polícias efetivos na cidade do Porto, uma das promessas feitas durante a sua campanha eleitoral.“E, portanto, vamos trabalhar nesse caminho [de aumentar o número de agentes efetivos]. É isso precisamente que estamos agora a ver, nomeadamente com as diferentes autoridades que estarão envolvidas, porque também queremos que este plano seja muito transversal”, avançou.Para Pedro Duarte, a necessidade da transversalidade justifica-se com alguns dos resultados dos cinco dias do policiamento reforçado da PSP nos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres, que resultaram, segundo declarações desta força policial à Lusa, numa migração do tráfico para os bairros de Ramalde e do Viso.“Uma medida específica pode resolver um problema concreto, mas se calhar estamos a abrir um outro problema ao lado. Como temos o bom exemplo de uma intervenção policial, como esta que ocorreu nos últimos dias na Pasteleira Nova - que nós saudamos - mas ela não resolve o problema de fundo, porque é temporária, por um lado, e, por outro, acaba por haver uma transferência do problema de uma zona da cidade para outra”, declarou.É, por isso, que autarquia espera ter um plano “um bocadinho mais conseguido”, justificou Pedro Duarte.O autarca falava à margem de uma visita ao jardim que nasceu no lugar do Mercado de S. Sebastião, junto à Sé Catedral.O edifício do mercado era um ponto de tráfico e consumo de droga nesta zona do Centro Histórico e, com a sua demolição, Pedro Duarte espera que seja “devolvida” segurança à zona.Apesar de reconhecer que “há soluções urbanísticas que ajudam” a dispersar possíveis pontos de tráfico, disse não ser “inocente” e perceber ser necessário “fazer muito mais do que isso”.“Nós queremos de facto combater o problema na sua génese. E por isso há outras medidas que têm que ser tomadas, do ponto de vista social, para acompanhamento de quem padece desta doença, mas também do ponto de vista policial: termos uma capacidade repressiva diferente daquela que temos tido. E uma estratégia de combate à droga que tem que ser diferente daquela que temos tido”, concluiu..Primeiro aviso: Chega, Livre e movimento independente juntam-se ao PS e travam coligação de Pedro Duarte em Ramalde.Turismo no Porto. "Não podemos passar um determinado limite", afirma Pedro Duarte