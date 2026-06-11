PCP lembra na iniciativa discutida esta quinta-feira, 11 de junho, que metade dos reformados em Portugal têm rendimentos inferiores a 500 euros.
PCP lembra na iniciativa discutida esta quinta-feira, 11 de junho, que metade dos reformados em Portugal têm rendimentos inferiores a 500 euros.Foto: Manuel de Almeida/Lusa
Política

PCP propõe aumento intercalar de 50 euros nas reformas

Com um custo de mil milhões na Segurança Social, projeto de resolução comunista pretende responder à subida do custo de vida.
Vítor Moita Cordeiro
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