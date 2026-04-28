Paula Santos é a líder parlamentar do PCP.
Paula Santos é a líder parlamentar do PCP.Foto: Leonardo Negrão
Política

PCP insiste com o direito à greve na PSP e quer criar o estatuto da condição policial

Comunistas avançam esta semana com quatro projetos de lei que têm em comum o reforço de direitos das forças de segurança.
Vítor Moita Cordeiro
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