Polémica dos exames. PCP chama Fernando Alexandre ao Parlamento e Montenegro reitera confiaça no ministro

O PCP pediu um debate de urgência protestativo sobre os exames nacionais com a presença do ministro da Educação para 17 de julho, dia da divulgação dos resultados dos mais de 300 mil exames do secundário. No requerimento entregue ao presidente da Assembleia da República (PAR), a que a Lusa teve acesso, o PCP pede um debate de urgência potestativo sobre “Exames Nacionais” na sessão plenária de 17 de julho, com a presença do ministro da tutela para explicar quais as medidas adotadas “para assegurar que nenhum estudante é prejudicado neste processo caótico de avaliação dos exames nacionais, cujos responsáveis são o ministério e o Governo”.No requerimento, o grupo parlamentar diz não poder aceitar que o ministro Fernando Alexandre “se furte aos esclarecimentos” e à “prestação de contas” na Assembleia da República “recusando-se a participar na Comissão de Educação até 21 de julho, dia que admitiu para a reunião”.O PCP aponta alguns dos problemas que têm sido denunciados pelos professores avaliadores e critica também o anúncio do pagamento de trabalho extraordinário aos professores, “como se não fosse uma obrigação o pagamento do trabalho extraordinário”.Já o primeiro-ministro Luís Montenegro, em declarações esta manhã, 13 de julho, reiterou a confiança em Fernando Alexandre, à margem de um evento em Castelo de Paiva. “Os ministros, como os secretários de Estado, como o primeiro-ministro, estão no Governo para resolver problemas, não é para se queixarem dos problemas, nem é para esmorecerem quando eles aparecem (…). Todos estão sob uma pressão diária e estando no Governo é porque têm competência para encontrar as soluções para os problemas”, disse Luís Montenegro.A polémica dos exames já dura vários dias. O prazo para classificação dos exames encerra nesta terça-feira, 14 de julho. Como o DN relevou na edição de hoje, ainda há professores a receber perguntas para corrigir. .Prazo para classificar exames termina amanhã e ainda há professores a receber perguntas para corrigir.Foram convocados mais professores para corrigir exames a três dias do fim do prazo, diz Missão Escola Pública