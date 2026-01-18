Paulo Raimundo vê resultado "aquém do valor" da candidatura de António Filipe

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse que o resultado de António Filipe nestas eleições fica “aquém do valor” da sua candidatura e que a passagem à segunda volta de Ventura “conduz ao voto” em Seguro.Rodeado das principais figuras do PCP, o líder comunista vinca que "esta é uma opção que exige de forma clara e evidente o voto contra a candidatura de André Ventura e que conduz o voto em António José Seguro”, afirmou.Para o líder comunista, “a passagem à segunda volta de António José Seguro e André Ventura configura um quadro em que do desfecho das eleições não é possível afastar do exercício das funções presidenciais uma clara identificação com a política direita e o que ela representa de apoio e promoção dos interesses dos grupos económicos”.“Face às candidaturas em presença, impõe-se impedir a possibilidade de vir-se a instalar com o Presidente da República alguém que, para lá do do compromisso com a política direita e de partilha de muitas das opções do atual Governo e de maioria parlamentar, assume de forma clara uma agenda e conceções reacionárias retrógradas antidemocráticas de questionamento do regime democrático e de ostensiva desvalorização e ataque à Revolução de Abril”, afirmou.O resultado de António Filipe ficará em perto de um quarto do valor obtido por João Ferreira em 2021, quando alcançou 4,32%. Nesta eleição de 2026, PCP, Bloco e Livre arriscam a não atingir esse pecúlio os três somados..Presidenciais. Contra o “consenso neoliberal”, António Filipe garante não ter tido “um refluxo”.Paulo Raimundo diz que Montenegro brindou país com “promessas e ilusões”