Paulo Muacho nomeado por unanimidade como líder parlamentar do Livre

Isabel Mendes Lopes cumprirá os últimos dias como líder parlamentar do Livre antes de interromper o mandato. A co-porta-voz do partido pediu suspensão do mandato por um mês, procedimento que está previsto no estatuto dos deputados, por motivos de índole pessoal e familiar, ao que apurou o DN.Paulo Muacho, eleito pelo círculo de Setúbal, será o novo representante do partido na Conferência de Líderes e será responsável pelas principais intervenções. Muacho, sabe o DN, foi nomeado por unanimidade dentro do grupo parlamentar. Liderava, por exemplo, comissões na Saúde e tem uma compreensão global dos trabalhos do partido na Assembleia da República. Jorge Pinto, candidato presidencial no último sufrágio, domina matérias relativas a assuntos europeus e lidera a discussão sobre a regionalização em Portugal, mas ainda assim a sucessão transitória passou pela escolha unânime de Muacho.Por outro lado, Tomás Cardoso Pereira, assessor político e chefe de gabinete na Assembleia, irá substituir Isabel Mendes Lopes no próximo mês no cargo de deputado (o Livre está representado na Assembleia da República por seis parlamentares).As suspensões de mandato podem ser feita por períodos que não transcendam os seis meses. Mariana Mortágua tinha pedido um mês, quando ainda liderava o Bloco de Esquerda, para integrar a Flotilha para Gaza. Já Pedro Nuno Santos, ex-líder do PS, optou por uma suspensão por seis meses, que exige que não possa haver renovação. Ou seja, ou volta de forma contínua ao Parlamento ou abdica deste.