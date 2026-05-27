Líder parlamentar do PCP, Paula Santos
Líder parlamentar do PCP, Paula SantosFOTO: Paulo Spranger
Política

Paula Santos: “Governo do PSD e do CDS tem opções políticas que são absolutamente retrógradas”

Um ano depois da bancada comunista ficar com três deputados, a líder parlamentar vinca os anseios do partido nesta legislatura e rebate ataques da direita: “Estão mais preocupados em atacar o PCP do que em discutir os problemas das pessoas”
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