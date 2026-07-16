PAN interpõe recurso da decisão do Constitucional que invalida eleição da direção de Inês Sousa Real

O PAN reuniu ontem, 15 de julho, a Comissão Política Nacional que decidiu interpor recurso da decisão do Tribunal Constitucional sobre a eleição dos órgãos nacionais do partido, realizada no X Congresso, em dezembro de 2025. Na passada terça-feira, 14 de julho, o Constitucional declarou a invalidade da eleição dos órgãos nacionais do partido.Em comunicado, o PAN diz que "considera desproporcionada a consequência determinada pelo Tribunal Constitucional, tendo em conta as circunstâncias concretas do caso, o tempo decorrido até à decisão e o facto de três decisões anteriores do próprio Tribunal não terem atribuído efeito suspensivo à realização do Congresso nem à tomada de posse dos órgãos nacionais do partido. Por esse motivo, o PAN recorrerá aos mecanismos legais ao seu dispor". No congresso, a direção de Inês de Sousa Real, porta-voz do partido, foi reeleita com 95,3% dos votos, conquistando todos os órgãos nacionais. Nessa altura, a oposição de Sousa Real disse ao DN de que tinham sido feitos pedidos de impugnação do resultado da eleição. .Tribunal Constitucional anula Congresso do PAN de 2025 que Inês Sousa Real venceu com 95% dos votos.O presidente da Mesa da Comissão Política Nacional, João Fontes da Costa, citado no comunicado, justifica o recurso pelo facto de a decisão não ter resultado da exclusão de "qualquer distrital em concreto, mas antes da solução regulamentar que permitiu alargar a participação no X Congresso de uma estrutura concelhia em funções. Consideramos, por isso, desproporcionado que uma situação circunscrita à eleição de um delegado determine a invalidade da eleição da totalidade dos titulares dos órgãos nacionais do PAN”.A interposição do recurso produz efeitos suspensivos, explica o PAN, garantindo que não está "posta em causa a continuidade do normal funcionamento do partido". .Oposição interna do PAN pede demissão de Inês Sousa Real e exige novo Congresso.Tribunal Constitucional rejeita primeiro pedido de impugnação feito ao congresso do PAN