PAN apresenta programa nacional de apoio às cooperativas de habitação

Vão esta sexta-feira a Plenário dois projeto de resolução do PAN relativos à habitação. Primeiramente, o partido, representado por Inês de Sousa Real no Parlamento, avança com a recomendação ao governo para a criação do Programa Nacional de Apoio às Cooperativas de Habitação. Mencionando a "crise habitacional estrutural, marcada pelo aumento dos custos da habitação, pela escassez de oferta acessível e pela pressão especulativa", o PAN quer reforçar o papel do Estado enquanto "facilitador e regulador", garantindo que as cooperativas legalmente constituídas possam estar "envolvidas em projetos de construção nova, reabilitação ou reconversão de edifícios destinados à habitação cooperativa permanente."O PAN pede para que o governo ceda "o direito de superfície sobre terrenos públicos, por um período não inferior a 75 anos", para a construção ou reabilitação de habitação cooperativa e ainda "conceder financiamento bonificado até 80% do custo total das operações elegíveis, com taxas de juro reduzidas e períodos de carência adequados." Recorde-se que estas foram exigências para aprovar o Orçamento do Estado na especialidade. O PAN votaria contra.Num ótica descentralizadora de competências, o PAN propôs ainda que o Estado crie "agências de financiamento local e que regulamente a possibilidade de emissão de empréstimos obrigacionistas agrupados pelos municípios", permitindo até "emissão de empréstimos obrigacionistas dos municípios separadamente ou em conjunto com outros municípios."O Chega será determinante neste caso para a viabilização das medidas, uma vez que o PS, que tem defendido, principalmente desde a campanha autárquica, a retoma das cooperativas, deve manifestar-se favorável, tal como a restante esquerda. O PS, no início da semana, sugeriu várias propostas neste capítulo, nomeadamente com aumentos de taxas para não residentes ou agravamento de IMI a devolutos, sugerindo que os municípios se pudessem endividar para construir mais habitação. Em plenário, nesta sexta-feira, recomenda ao Governo o alinhamento da política nacional de habitação com as linhas orientadoras do Plano Europeu de Habitação Acessível.O Livre avança com projeto de lei para "estabelecer limites máximos de valor de renda em contratos de arrendamento habitacional" e o "zonamento inclusivo para uma quota de habitação pública nas operações urbanísticas de dimensão relevante." O Chega, por sua vez, propõe "a redução do IVA na construção de habitação" e a "isenção de IMI para imóveis destinados a habitação própria e permanente, cujo valor patrimonial tributário não exceda 350 mil euros.".Orçamento do Estado: PAN coloca cooperativas de habitação na lista de exigências para a especialidade.Habitação. PS quer agravar IMI a devolutos, IMT a estrangeiros e câmaras a endividar-se para poder construir.OCDE divulga hoje análise sobre Portugal com foco na habitação\n\n