Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro e bancada parlamentar tiveram de fazer novas contas face aos dados do Governo.
José Luís Carneiro e bancada parlamentar tiveram de fazer novas contas face aos dados do Governo. Leonardo Negrão
Política

Orçamento de Estado. PS de exigência moderada estuda subida de pensões

Na segunda fase do OE após a abstenção, Carneiro não quer deixar cair aumento permanente, embora estude ajustes.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Saúde
José Luís Carneiro
Partido Socialista
OE 2026
Orçamento de Estado 2026
Especialidade
Aumento de pensões

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt