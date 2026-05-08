Patrocínio Azevedo, ex-vice-presidente da CM Gaia
Patrocínio Azevedo, ex-vice-presidente da CM GaiaArquivo Global Imagens
Política

Operação Babel: Ex-vice-presidente da Câmara de Gaia condenado a oito anos e meio de prisão

Patrocínio Azevedo condenado por viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanísticos na autarquia de Gaia.
DN/Lusa
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O ex-vice-presidente da Câmara de Gaia Patrocínio Azevedo foi esta sexta-feira (8 de maio) condenado a oito anos e meio de prisão no âmbito da Operação Babel, relacionada com a viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanísticos naquele concelho.

Na leitura do acórdão, no Tribunal de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, a presidente do coletivo de juízes disse que o tribunal ficou “com a convicção segura” do envolvimento nos factos dos arguidos Patrocínio Azevedo, do empresário do ramo imobiliário Paulo Malafaia, do fundador do grupo Fortera, Elad Dror, e do advogado João Lopes, este no papel de intermediário entre o ex-autarca e os empresários.

Segundo a magistrada, Patrocínio Azevedo, enquanto vice-presidente do município, assumiu um “claro tratamento de favor e influência” em prol dos interesses particulares de Paulo Malafaia, de Elad Dror e de sociedades promotoras arguidas, em empreendimentos urbanísticos a desenvolver em Gaia, sobretudo o projeto Skyline/Centro Cultural e de Congressos e o projeto imobiliário Riverside, a troco de bens, como relógios, e compartidas financeiras, e em prejuízo de interesses públicos.

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