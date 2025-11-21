Debate do OE2026: Chumbado aumento das pensões e aprovado o aumento suplemento de patrulha da GNR e PSP

O Parlamento aprovou uma proposta do PS que visa aumentar o suplemento de patrulha aos elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).A proposta dos socialistas foi aprovada com os votos contra do PSD e CDS-PP, abstenção da Iniciativa Liberal (IL) e votos a favor dos restantes partidos, depois de ter sido rejeitada no dia anterior na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.Deste modo, o suplemento de patrulha na GNR vai ser aumentado no próximo ano, estando previsto que suba para 90,03 euros por mês no caso dos sargentos e para 84,13 euros por mês no caso dos guardas.Já para 2027, a proposta hoje aprovada prevê que o valor mensal suba para 115,03 euros para os sargentos e para 109,13 euros para guardas, enquanto que a partir de 2028 o suplemento "é atualizado anualmente pelo índice de preços no consumidor".A iniciativa prevê ainda uma atualização do suplemento de patrulha na PSP em 2026, estabelecendo que aumente para 84,13 euros no caso dos agentes e para 90,03 euros no caso dos chefes.Já em 2027, aumenta para 109,13 euros no caso dos agentes da PSP e para 115,03 euros para os chefes, enquanto a partir de 2028, e tal como acontece para a GNR, o suplemento é atualizado anualmente tendo como referência o valor da inflação.Este foi um dos temas 'quentes' do debate desta manhã, com o deputado do PSD António Rodrigues a atirar ao "direito do esquecimento" do PS, cujo secretário-geral atual foi ministro da Administração Interna no Governo de António Costa, pelo que poderia ter apresentado já estas medidas "que não são mudadas desde 2009".O deputado acusou ainda o partido de José Luís Carneiro de "demagogia" e sublinhou que estão atualmente a decorrer "negociações com as forças de segurança sobre estas matérias".Também crítico foi João Almeida, do CDS-PP, que respondendo ao repto do socialista Miguel Costa Matos para o parlamento aprovar esta medida, acusou-o de "falta de vergonha" e "descaramento" e referindo que foi o PS que fez com "polícias e guardas tivessem de ir para a rua, não para proteger os portugueses, mas para lutar pelos seus direitos".Hoje de manhã foram novamente votadas e rejeitadas várias iniciativas como o reforço do subsídio de assistência a filho com deficiência, doença crónica ou oncológica para 100% do valor de referência, proposto pelo Livre, a isenção de impostos sobre rendimentos prediais, da IL, ou o reconhecimento da profissão de motorista de pesados como de desgaste rápido, do Chega.Lusa