Nuno Piteira Lopes foi eleito presidente da Câmara de Cascais nas autárquicas de 2025, depois de ser vice-presidente do também social-democrata Carlos Carreiras.
Nuno Piteira Lopes foi eleito presidente da Câmara de Cascais nas autárquicas de 2025, depois de ser vice-presidente do também social-democrata Carlos Carreiras.Paulo Spranger
Política

Nuno Piteira Lopes: "A minha obrigação é escolher os melhores para trabalharem a bem de Cascais"

Primeiros seis meses do social-democrata na presidência da Câmara ficam marcados pela saída do PS e entrada do Chega. Mas recorda que sempre disse que convidaria todos os eleitos a assumir pelouros.
Leonardo Ralha
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