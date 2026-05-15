Nuno Melo: "Não precisamos de quem ajude os nossos adversários a combater a AD"

Acredita que o CDS tem a ideia mobilizadora que Nuno Correia da Silva alega não existir no partido neste momento?A primeira coisa a dizer é que encaro ter um adversário como manifestação do estado bom do partido, que hoje interessa um bocado mais do que em 2022. É positivo que apareça quem queira ser alternativa?É muito positivo que o Congresso tenha vozes e perspetivas diferentes, mas naturalmente não concordo. A minha moção é de continuidade com o ciclo começado em Guimarães, em 2023, com resultados no plano interno e no plano externo, e que os congressistas validarão ou não. Qual é o maior propósito do partido num quadrante em que os eleitores, além do PSD, têm o Chega e a Iniciativa Liberal?Este ciclo de liderança arrancou com a moção Tempo de Construir. Em cima de todas as dificuldades, o CDS partiu para um momento novo, disputando com a AD eleições que o devolveram ao Parlamento e ao Poder, enquanto direita que soma, ajudando à derrota das esquerdas e dos oito anos de governação do PS. Em Viseu, dois anos depois, o título da moção foi Tempo de Crescer. Tínhamos pela frente um ciclo de combate político, com sete eleições em mais ou menos dois anos, e o CDS foi optando por diferentes estratégias, sempre em coligação com o país, nas autarquias, nas regiões, no plano nacional e no Parlamento Europeu. Fomos a votos sozinhos, como fomos a votos coligados. E o CDS cresceu, e muito. Agora, se o ciclo político for de alguma normalidade, podemos fazer o que nestes anos não tem sido possível, que é pensar o partido internamente, reforçando estruturas, a malha de militância e dirigentes, n o Continente, Açores e Madeira, para daqui a dois anos o CDS estar muito melhor preparado, mais forte e em melhores condições de enfrentar todos os desafios, ainda com maior otimismo. Entra em Alcobaça com o CDS na governação da República, das regiões autónomas, de quatro das cinco maiores câmaras municipais, e de dezenas de outras autarquias. Deteta ingratidão quanto às consequências desta política de coligações? A nossa coligação é com Portugal. Há menos de um ano, em 2025, tivemos eleições legislativas porque os socialistas e os populistas que se dizem de direita deram as mãos. Em 2024, o PS só foi derrotado por o CDS e o PSD somarem votos. A diferença foi de um pouco mais de 30 mil votos eo CDS, no pior resultado da sua existência, teve perto de 100 mil. Portanto, foi relevante. Quando passou um ano desde as últimas legislativas, governamos com maioria relativa, não dependemos só de nós, e as oposições esperam o melhor momento para criar uma nova crise política, haver quem ache que a estratégia não é combater os socialismos ou os populismos que nos atacam, mas sim transformar o nosso aliado, o PSD, em adversário, realmente não lembra a ninguém. Obviamente que não será pela minha mão que criaremos condições para que o PS volte ao poder ou que outro partido tenha maiores ambições. Quero ser claro: precisamos de quem ajude a AD a combater os nossos adversários, e não de quem ajude os nossos adversários a combater a AD. Em 2023, um governo socialista com maioria absoluta caiu, numa crise política que o justificou, com uma substituição de governantes superior a um por mês, muita contestação nas ruas, setores sociais em grandes dificuldades e muitos jovens a sair do país. Por causa da AD, temos um governo que fez mais em dois anos do que o PS em oito. Resolvemos problemas de professores, militares, forças de segurança, profissionais de saúde, guardas prisionais, oficiais de justiça e muita gente. Aumentámos os rendimentos dos trabalhadores, reformados, pensionistas e das famílias, mas ao mesmo tempo baixámos impostos, reduzimos a dívida pública para níveis históricos e vivemos tempos de crescimento económico.O PS de António Costa e de Pedro Nuno Santos foram derrotados por causa do CDS, juntamente com o PSD. Essa relevância e utilidade não se mede quando batemos com a mão no peito e falamos alto. Mede-se pela forma como, através da política, nas opções estratégicas, ajudamos a mudar para melhor a vida das pessoas. É suposto que o partido aprenda com os erros, e sei de onde partimos, como estávamos e onde chegámos. A caminhada começou com o CDS varrido da Assembleia da República, sem subvenção parlamentar, com uma dívida gigantesca, e sem imprensa. Não participávamos em debates televisivos, pois havia o critério da representação parlamentar. E o que fizemos? Enfrentámos problemas, definimos adversários e um caminho, sempre com a certeza de que o CDS é um partido de centro e da direita democrática. Não andámos, como alguns fazem agora, a dizer que o PS é a nova casa dos democratas-cristãos. A única casa dos democratas-cristãos é o CDS. Pagámos as dívidas, mantivemos o partido a funcionar, num exercício permanente de grande esforço, devolvemos-lhe um trilho de responsabilidade. Fomos a votos sete vezes em dois anos. Não tivemos escolha, não pudemos pedir mais tempo. Hoje estamos nos governos das regiões autónomas, no\u0010Governo da República, no Parlamento Europeu, onde a Ana Miguel Pedro está a fazer um trabalho notável, e nas eleições autárquicas o CDS manteve seis câmaras municipais concorrendo sozinho, quando diziam que íamos desaparecer sem o PSD. Conquistámos mais um presidente de câmara, aumentámos as vitórias e os mandatos da AD. O CDS foi importante para a prevalência do espaço político de centro-direita sobre todos os outros e há um caminho de continuidade. Um ano depois das legislativas, transformar o nosso parceiro numa aliança que tem garantido tudo isto em adversário, não faz nenhum sentido.Está preparado para defender em Alcobaça colegas de Governo como Rosário Palma Ramalho e Ana Paula Martins? Nuno Correia da Silva disse ao DN que a ministra do Trabalho “anda em contramão” e a ministra da Saúde “chocou com a realidade”... Já eu, pelo contrário, encontro os meus adversários naqueles que querem destruir a AD e devolver o poder ao PS ou dá-lo a outro partido que até hoje nunca o alcançou. O meu esforço é, dentro da AD, de forma credível e leal - porque só está numa coligação quem quer - manter um caminho muito benéfico para Portugal, principalmente comparando com aquele que tivemos até 2024. Quem queira encontrar adversários junto da AD é livre de o fazer, pois o pensamento é livre. E a estratégia também, mesmo se a mim me parece profundamente errada. O nosso caminho, nesta coligação com Portugal, é o de um esforço para o CDS, de forma credível, confiável, estável e previsível, ajudar a resolver problemas das famílias e das empresas.Quando vê na moção de estratégia global da Juventude Popular críticas à “falta de agenda partidária estruturada”, e alertas para a diluição do CDS, encara tais reparos como uma traição?Não. São uma manifestação livre de pensamento, com a qual discordo, mas que é legítima.Neste momento existe um pedido de impugnação da eleição de delegados que levanta a hipótese de a Juventude Popular não comparecer em Alcobaça, tal como o outro candidato à liderança. A confirmar-se, isso seria grave para o CDS? Não comento questões internas da Juventude Popular, que é uma organização autónoma.\u0010Só espero que os jovens populares sejam capazes de resolver as suas divergências, porque são todos importantes.Diria que todo o PSD reconhece a relevância do CDS?Não sei se reconhece ou não por inteiro. O PSD é um grande partido, feito de diferentes sensibilidades, e haverá opiniões diferentes. Tenho a certeza do papel relevante do CDS, com resultados mensuráveis, nesta coligação que representa mais do que o simples somatório de votos dos dois partidos. E também lhe digo que a AD me faz sentido enquanto sentir que o CDS é um partido querido e considerado. No dia em que achasse que não era querido, e que era desconsiderado, seria o primeiro, obviamente, a retirar daí as minhas conclusões. Até hoje, nunca sucedeu. Mas é ou não verdade que o CDS tem sido esquecido nas negociações parlamentares do PSD com o Chega e o PS? Por exemplo, nos órgãos externos da Assembleia da República? A expressão dos votos determina uma distribuição de mandatos na Assembleia da República que, legitimamente, cria expectativas. O CDS tem dois extraordinários deputados, com muito talento, que têm sabido afirmar os nossos valores e as nossas bandeiras. Mas são dois. Há partidos com maior representação parlamentar, e quando se tem de encontrar consensos, porque as aprovações não acontecem sem que sejam gerados. é natural que as opções tendencialmente se dirijam a outros partidos. Diria que tem sido a gestão possível. Gostava que o CDS tivesse maior representação, mas o facto é que está no Parlamento e antes não estava, que determina políticas relevantes em Portugal e antes não podia fazê-lo. Houve um antes e um depois de 2024, que aconteceu por causa desta direção.Há ou não um círculo vicioso em que os centristas não têm mais peso por o acordo com o PSD assegurar a eleição mínima garantida de dois deputados? Nas últimas eleições, com um pouquinho mais de votos, o CDS teria duplicado a bancada parlamentar. Acho que o CDS justificava ter uma representação maior, mas tendo em conta o contexto e aquilo que representava em 2024, era impossível muito melhor. Em relação ao futuro, espero que o CDS possa crescer consistentemente, seja em coligação ou em listas próprias. Tem de ser um esforço responsável e sustentado, feito com a credibilidade de trabalho, serviços e resultados, passo a passo, que é o que estamos a fazer. Não podemos passar do inferno ao paraíso num curto espaço de tempo. Isso não existe. No entanto, da irrelevância determinada pela ausência do Parlamento e do Poder, àquilo que somos hoje, é evidente que houve um caminho. O CDS conta sim.Admite que os deputados Paulo Núncio e João Almeida acabam por ser os rostos mais visíveis do CDS, tendo em conta as suas responsabilidades enquanto ministro da Defesa Nacional?É normal e foi assim em todos os momentos em que o CDS esteve em coligação. A Assembleia da República é a grande montra política de um partido. É onde diariamente acontecem debates, que felizmente são resumidos e divulgados através da comunicação social clássica e nas redes sociais. E o CDS felizmente conta com dois muito talentosos deputados que se fazem notar. Ficaria triste se fosse o contrário, porque um governante temuma intervenção que acaba por ser contida na sua área de tutela e não consegue ter essa transversalidade.Fala-se muito numa estratégia do grupo parlamentar para ser um flanco direito da AD, o que é patente em iniciativas como a proibição de bandeiras ideológicas em edifícios públicos e limites à mudança de sexo em menores de idade. Isso pode ou não ser redutor para o CDS? Mal seria que o CDS não se fizesse notar dentro da coligação. Em matérias normalmente excluídas do acordo de coligação, afirmar marcas que são próprias de um partido democrata-cristão, aberto ao liberalismo social e a correntes conservadoras, o que se traduz em medidas e opções que nem sempre são coincidentes com as do PSD. Ao longo deste tempo, são muitos os exemplos que demonstram que o CDS não se diluiu e tem marca própria.Que contributos se pode esperar do CDS em temas estruturantes, como o Pacote Laboral?A marca do CDS está muito nítida, desde logo nas áreas de tutela que lidaramos. Ou integramos. Na Defesa Nacional, a revolução que está a ser operada, sem paralelo em décadas, tem marca do CDS, tal como outros ministros no passado também tiveram desempenhos relevantes. Quando o Telmo Correia, na Administração Interna, luta por medidas em favor de guardas e polícias, ajuda no melhoramento de equipamentos e infraestruturas, e assegura o alargamento de áreas de videovigilância, o CDS está lá. Mas isso não significa que nas outras áreas de tutela o partido não tenha uma palavra a dizer. As questões são discutidas em Conselho de Ministros e, se o CDS tiver de o fazer, diverge. No âmbito autárquico, além da integração de candidatos da Iniciativa Liberal em muitas coligações, aconteceu em Cascais e em Aveiro a integração de vereadores do Chega. A reação do CDS tem sido suficientemente forte quando isso acontece?Tanto, que é notada. As nossas coligações pré-eleitorais autárquicas foram com o PSD. Adesões posteriores. determinadas pelo presidente de Câmara, não traduzem uma vontade do CDS. Não criamos uma crise política, mas afirmamos essa diferença nas votações. O presidente de Câmara de Aveiro exerceu o seu voto de qualidade para afirmar a sua vontade, que não foi coincidente com a do CDS.De qualquer forma, o executivo camarário passou a integrar vereadores do Chega, tanto em Cascais como em Aveiro.É um facto. Mas a posição do CDS também ficou bem marcada. Há momentos na vida em que se tem que pensar no bem maior. (27:36) E o bem maior não é quase sempre a crise política. Marcam-se posições, afirmam-se diferenças, e fica também claro, em relação ao futuro, que os entendimentos de um partido com esse novo partido não são com o CDS. Sobre o Congresso do CDS, foi noticiada a ausência, confirmada ou provável, de figuras como António Lobo Xavier, Assunção Cristas, Cecília Meireles, Diogo Feio, José Ribeiro e Castro ou Pedro Mota Soares. Se não forem será um problema, ou só faz falta quem estiver em Alcobaça?Só vai quem pode e quem quer. Muitas dessas pessoas são apoiantes desta direção, e delas recebo conselhos de forma permanente. Acredito que Manuel Monteiro estará, e acredito que Paulo Portas fará a sua presença - se não física, pelo menos, através de uma mensagem, como tem feito sempre. E numerosos outros quadros do partido estarão presentes, pois o CDS é um viveiro de quadros. Personalidades reconhecidas no plano nacional, regional e local. Algumas ligadas ao passado do CDS, bem como novos quadros que renovam o partido a pensar no futuro.Planeia manter os atuais vice-presidentes, porta-vozes e secretário-geral?Vou propor uma alteração estatutária, através da qual a comissão executiva não será constituída apenas pelo presidente, vice-presidentes e inerências de secretário-geral, representantes parlamentares e vogais, para passarmos a ter presidentes e vice-presidentes e coordenações executivas. Essas coordenações não funcionarão como um Governo-sombra, mas como um Governo-parceiro em cinco áreas fundamentais: as áreas sociais (Saúde, Educação ou Cultura), as áreas de soberania (Defesa, Administração Interna e não só), as áreas económicas, as áreas das novas tecnologias, inteligência artificial e modernização administrativa e as áreas do reforço da implantação interna do partido.\u0010Estas coordenações executivas terão vida própria, farão trabalho político e produzirão sugestões que podem ser aproveitadas pelo grupo parlamentar e pelos membros do Governo, independentemente de o presidente do partido estar presente nessas reuniões. Tenciono fazer alterações que ajudem as superar as limitações de quem está no poder e a afirmar um partido ao serviço das pessoas.Também será uma hipótese de encontrar novos protagonistas no partido?É uma certeza. Renovaremos o partido na continuidade, o que significa que associaremos quadros que já estão em órgãos dirigentes do partido àqueles que se lhes juntarão.O seu adversário na corrida à liderança disse que não pediria a substituição dos governantes centristas ao primeiro-ministro se for eleito presidente do CDS. Ainda que não esteja à espera de ser derrotado, considera que esse cenário faria sentido?O que não me faz nenhum sentido é comentar as declarações do meu adversário. Cada qual deve expressar aquilo que pensa, legitimamente, e os congressistas devem validar ou não este ciclo. No que me respeita, o que faz sentido é apresentar a minha visão política e partidária num congresso que espero poder validar uma e outra.Depreendo que não se despediu do primeiro-ministro.Não, não me despedi. Mas o Congresso é um espaço de liberdade e o esforço deve ser muito verdadeiro para que validem as nossas propostas, independentemente das circunstâncias. Vivemos um momento muito bom e seria estranho que o partido optasse por interromper um momento muito bom, reconquistado com tanto sacrifício, depois do desastre de 2022. Não obstante, as deliberações são livres e as opiniões também. .Nuno Correia da Silva: "Candidato-me a presidente do CDS. Não me candidato a ministro"