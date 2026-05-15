Nuno Melo é presidente do CDS desde 2022 e tornou-se ministro da Defesa Nacional em 2024.
Nuno Melo é presidente do CDS desde 2022 e tornou-se ministro da Defesa Nacional em 2024.Reinaldo Rodrigues
Política

Nuno Melo: "Não precisamos de quem ajude os nossos adversários a combater a AD"

Líder do CDS procura reeleição no Congresso que decorre em Alcobaça no fim-de-semana. E nega que o partido se esteja a diluir, ao contrário do que defendem a Juventude Popular e Nuno Correia da Silva
Leonardo Ralha
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Luís Montenegro
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Nuno Correia da Silva
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